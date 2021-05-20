Відома модель Тіна Кунаки, Молода дружина Венсана Касселя, показала себе в свіжому образі

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі є молодою французькою моделлю. Дівчина не так давно вийшла заміж за зіркового актора Венсана Касселя, якому вже встигла народити дочку. Але красуня повернулася вже до звичайного життя і активно веде соціальні мережі, радуючи своєю творчістю.

Цього разу Тіна показала фото крупним планом. Дівчина лежала на ліжку, показуючи розпущене кучеряве волосся. Цікаво, що не так давно, після повернення з Києва, красуня вирішила випрямити волосся і встигла опублікувати кілька фотосесій в такому образі.

"не можу пояснити, що я маю на увазі, і навіть якби я могла, я не впевнена, що відчула б це ...",- написала Тіна під фотографією.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти красуня", "Божественна", "Приголомшлива", "так багато, але так красиво"," занадто багато краси, Леді", " це дійсно приголомшливо, правда?", "Натуральна краса", " вашій мамі зять не потрібен?", "Ця мрійлива грива", "ніяких пояснень не потрібно".

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