Известная французская модель Тина Кунаки, молодая жена актера Венсана Касселя, показала результат новой фотосессии

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является успешной французской моделью, а несколько лет назад вышла за именитого красавчика Венсана Касселя. И хоть красотка уже родила и воспитывает дочь, но девушка не забывает и о карьере, регулярно снимаясь в новых проектах, включая недавние сьемки в Киеве, которые потом показывает у себя в социальных сетях.

На новом фото Кунаки показалась среди нескольких скульптур. Красотка обняла одну из них, показывая лицо в профиль. На руке у Тины можно заметить часы. На второй фотографии девушка уже показалась более крупным планом и можно увидеть, что на ней было белое платье, а часы на руке сменились.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Нет слов", "Ты самые захватывающая, что я когда-либо видел", "Я так сильно тебя люблю, сэр ... Я самый большой поклонник тебя", "Самый милый профиль на свете", "Удивительно, я такой фанат", "Оооо ... мило .... смотри", "красивый образ и какие шикарные часы", "Почти как Моника Беллуччи", "Представьте себе такое лицо", "Ты такая красивая".

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