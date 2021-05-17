Известная французская модель Тина Кунаки, молодая жена актера Венсана Касселя, показала результат новой фотосессии
Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является успешной французской моделью, а несколько лет назад вышла за именитого красавчика Венсана Касселя. И хоть красотка уже родила и воспитывает дочь, но девушка не забывает и о карьере, регулярно снимаясь в новых проектах, включая недавние сьемки в Киеве, которые потом показывает у себя в социальных сетях.
На новом фото Кунаки показалась среди нескольких скульптур. Красотка обняла одну из них, показывая лицо в профиль. На руке у Тины можно заметить часы. На второй фотографии девушка уже показалась более крупным планом и можно увидеть, что на ней было белое платье, а часы на руке сменились.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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