Известная модель Тина Кунаки, молодая жена французского актера Венсана Касселя, показала, как проводит время

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки несколько лет назад вышла замуж за именитого актера. Девушка уже успела даже родитель ребенка - дочь Амазони. Сейчас красотка активно развивает социальные сети, где подогревает к своей персоне интерес.

На новых фото красотка была в кожаной куртке и штанах, а сама залезла на мотоцикл. Девушка на нескольких фото показала, как эффективно справляется с байком, катаясь по аэропорту Парижа. Как можно заметить, Тина выпрямила волосы, хвастаясь роскошной шевелюрой.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я вижу тебя во сне", "Посмотри на эти волосы! Великолепная", "Тосканская кожа", "Могу я, пожалуйста, быть таким крутым", "Папарацци под флагом", "Большой трюк", "Эти волосы - невероятные".

Сообщалось, что известная модель Тина Кунаки, молодая жена Венсана Касселя, показала себя в Киеве.

О приезде знаменитости в Киев стало известно из сообщения на странице Тины Кунаки в соцсети Инстаграм. В сторис модель опубликовала снимок из номера в отеле с надписью "Доброе утро, Киев!".

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