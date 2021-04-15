Известная модель Тина Кунаки, новая жена Венсана Касселя, показала себя в максимально горячем образе

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки несколько лет назад вышла замуж за звездного актера Венсана Касселя. 24-летняя девушка уже успела подарить мужу дочь Амазони. Звезда не забывает и об Инстаграме, где публикует довольно смелые фото.

Этот раз не стал исключением, ведь Тина появилась в прозрачном белье, а сверху накинула халат. Девушка стояла на берегу моря, демонстрируя свое тело и бюст, который был полностью видно.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Красота", "Идеально", "Вы произведение искусства", "Такая красивая", "Великолепная картина", "Настоящая богиня", "Ты снова в Бразилии? :-)", "Самая красивая женщина", "Неописуемая красота !!", "Красиво смотрится, даже бразильянка", "Как всегда шикарно!".

Мы писали, что известная модель и жена 54-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки впечатлила эффектным образом топлес.

На фото Тина наглядно продемонстрировала впечатляющую фигуру с минимумом одежды. Так, на черно-белом снимке модель позирует, облокотившись спиной на стену. Из одежды на ней лишь длинная черная юбка.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя в прозрачном мини не оставила мужчинам шансов

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