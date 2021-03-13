Известная модель Тина Кунаки, новая супруга Венсана Касселя, показала себя и рассказала о погоде

На фото Тина показалась в миниатюрном купальнике, который настолько не прикрывал тело девушки, что бюст прямо выпирал из него. Девушка стояла на берегу моря, изумляя каждым сантиметром своей роскоши. Волосы модель оставила распущенными, а развернулась боком, приковывая взгляды не только бюсту, но и ягодицам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Твое фото согревает нас и заставляет чувствовать себя хорошо", "Скучаю", "Я просто надеюсь, что она возьмет меня с собой", "изумительно, как обычно, мое сердце", "люблю тебя так сильно", "как смешно этот малыш", "Какая ты красивая", "Ощущаемая температура", "Если бы в Париже было море, это был бы маленький Бари ...", "Чудесная богиня", "Температура повышается, хорошенькая девушка".

Мы писали, что известная модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала томный образ в постели.

Модель решила показать, как выглядит дома без гламурных нарядов и яркого макияжа. Так, на селфи она непринужденно раскинулась на кровати. Красотка прилегла отдохнуть в коротком черном платьице, больше похожем на пеньюар.

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