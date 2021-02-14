Известная модель Тина Кунаки, молодая жена Венсана Касселя, показала, как муж заботится о ней

На фото Тина позировала в шортах и с голым торсом. Красотка позволила себя снять со спины, над которой можно увидеть руки Венсана. Кассель держал Волосы Кунаки, заплетая косу. Кадр получился очень нежным и чувственным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастливый День Святого Валентина", - написала Тина под фото.

Фанаты поставили более 55 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая горячая пара во вселенной", "С Днем Святого Валентина, влюбленные", "Ему помогает то, что у него были только дочери", "З - значит забота", "Боже, как красиво", "Какая ты красивая", "Красивое фото влюбленных", "Вы двое как всегда прекрасны", "Какая красивая любовь! Любовь есть всегда! Счастливой жизни вам обоим!", "Ты красивая", "Очень милое фото!", "Не останавливайся и делай что-нибудь", "Славьте их, поздравляю вас с этим праздником".

Мы писали, что молодая жена известного актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки порадовала поклонников чувственным фото с мужем.

Тина опубликовала фото, на котором позировала рядом со своим любимым. На фото парочка была запечатлена крупным планом. В кадр попало изящное ангельское лицо Кунаки и поседевшая голова 54-летнего Венсана. Модель нежно прижалась к мужу, демонстрируя истинные чувства.

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