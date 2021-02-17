Известная модель Тина Кунаки, молодая жена Венсана Касселя, показала пикантный снимок

Как пишет Politeka.net, супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки вдохновляет своего мужа изяществом и экзотической внешностью. Девушка активно ведет свой микроблог в Instagram, который в этот раз пополнила необычным снимком.

Тина Кунаки на фото позирует, сидя на небольшом стульчике и подперев подбородок одной рукой. Модель продемонстрировала извечную проблему каждой девушки, которая пытается выбрать из кучи нарядов и сумочек лучший вариант. Жена Касселя словно пребывает в замешательстве и, отведя взгляд в сторону, пытается остановиться на одной из крохотных сумочек, которые держит свободной рукой.

При этом погрузившись в этот выбор модель совершенно забыла, что позирует перед фотографом топлес, а самые пикантные места на ее теле скрываются именно за этими любимыми дамскими аксессуарами.

Супруга актера Венсана Касселя позирует в одних лишь брюках белого цвета с едва заметными стрелками по центру. Белый цвет удачно оттеняет смуглую загорелую кожу Тины Кунаки и контрастирует с длинными черными волосами, распущенными по плечам.

И хотя на снимке присутствовало довольно мало одежды, девушка при этом ничуть не смущалась, а кадр получился гармоничным и естественным.

Поклонники Тины Кунаки в своих комментариях отметили ее необычную красоту.

"Богиня", "Идеальная", "Такая красивая", "Сумочка мечты", "Красота", "Ты экстраординарная, и у тебя тоже так много талантов",- написали фанаты модели, а также оставили в комментариях множество эмоджи и восторженных смайлов.

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