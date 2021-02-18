Модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала, как в молодости выглядела ее мама

Как сообщает Politeka.net, 23-летняя французская модель Тина Кунаки несколько лет назад стала супругой 54-летнего актера Венсана Касселя. Красотка уже успела родить знаменитому мужу дочь Амазони, но после родов быстро вернулась в форму. Девушка активный пользователь Instagram, где собрала более миллиона подписчиков, которых теперь частенько радует яркими фото из своей насыщенной жизни.

Так, недавно Тина решила показать на весь мир архивные фото своей мамы Нади Кунаки, которая является тещей Касселя. Теперь понятно, в кого пошла девушка своими внешними данными, ведь ее мама та еще красотка. На снимках Надя еще совсем молодая, она кокетливо позирует на камеру, озаряя своей улыбкой. Видно, что у нее темные волосы и пышная прическа, на лице легкий макияж с черными стрелками и неброской помадой, она смотрит в камеру и даже игриво кривляется фотографу.

Надо сказать, что Тина Кунаки уже не впервые показывает свою красотку-маму в соцсети. Чаще всего ее посты со снимками Нади посвящены каким-то праздникам или дням рождения. Однако, в этот раз модель просто подписала снимок одним словом "Maman". Поклонники в восторге от фотографий мамы звездной модели, женщину засыпают комплиментами в комментариях к публикации, многие уверенны, что мама и дочь очень похожи. Также некоторые пользователи отметили, какая красивая теща у звездного актера Венсана Касселя.

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