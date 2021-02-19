Актер Венсан Кассель, бывший муж актрисы Моники Беллуччи, и его звездная супруга - модель Тина Кунаки отправились на отдых

Пара познакомилась во время отдыха в 2015 году, сообщает Politeka.net. На тот момент Тине было всего 18 лет.

К тому времени Венсан был свободным мужчиной, ведь в 2013 году расстался с Моникой Беллуччи после 14 лет брака.

Сейчас Кунаки и Кассель воспитывают общего ребенка, занимаются творчеством и не забывают об отдыхе.

Так, на днях стало известно, что супруги приехали на отдых в Бразилию. К слову, актер обожает эту страну и слушает только ее музыку.

Фото пары в теплых краях разлетелись по сети. Модель сверкнула стройной фигурой в зеленом купальнике, а ее муж показал пресс, надев синие плавки.

"23-летняя #ТинаКунаки и 54-летний #ВенсанКассель никогда не упускают возможности отправиться в отпуск на свой излюбленный курорт в Бразилию. Недавно они снова улучили удачный момент и улетели к Атлантическому океану 🏖", - написали авторы поста, в котором были опубликованы снимки.

За 45 минут пост собрал более 900 лайков и много комментариев.

"Ей 23???Я думала ей уже есть 30 лет", "Ох, разнесет малышку с возрастом и как-то рано тити повисли 😢", "Какие они красивые и отлично смотрятся вместе ! 🙌🔥Пусть у них все будет хорошо!💓💖💯", "23?вы шутите?", "То ощущение, когда мне в мае 23 и стала в прошлом году мамой - по сравнению с ней я рядом не стою. Что с ней в 40 лет то будет... 😧😧😧", "Только потому, что ей 23 а так ничего интересного😢", "Грудь после родов и кормления на место не встаёт, независимо от возраста. Только подтяжка, в некоторых случаях только импланты, потому что грудь пустая".

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