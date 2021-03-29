23-летняя модель Тина Кунаки, жена 54-летнего актера Венсана Касселя, впечатлила смелым образом
Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки несколько лет назад вышла замуж за звездного актера. Французская модель уже успела родить легенде ребенка. Красотка не забывает и о поклонниках, которых регулярно радует новыми фото в Инстаграм. Так, сегодня, девушка опубликовала новый эффектных образ.
На новом снимке Тина присела на корточки в босоножках. На Кунаки было платье с прозрачными частями. Образ эффектная красотка дополнила "стоячими" волосами.
"Доброта золотая", - написала звезда.
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Фанаты поставили множество лайков и написали комментарии:
"Чем выше тем лучше", "Мардж Симпсон", "Elle russia шарят, еще б такую богиню не позвать!", "Не только", "Королева", "Чудесно", "Великолепная", "Отличная картинка".
Мы писали, что известная модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала томный образ в постели. Модель решила показать, как выглядит дома без гламурных нарядов и яркого макияжа. Так, на селфи она непринужденно раскинулась на кровати. Красотка прилегла отдохнуть в коротком черном платьице, больше похожем на пеньюар.
Напомним, молодая жена Венсана Касселя засветила пикантные места в мини-бикини.
А еще Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя неприятно удивила фигурой в купальнике.