23-летняя модель Тина Кунаки , жена 54-летнего актера Венсана Касселя, впечатлила смелым образом

Как пишет Politeka.net , Тина Кунаки несколько лет назад вышла замуж за звездного актера. Французская модель уже успела родить легенде ребенка. Красотка не забывает и о поклонниках, которых регулярно радует новыми фото в Инстаграм. Так, сегодня, девушка опубликовала новый эффектных образ.

На новом снимке Тина присела на корточки в босоножках. На Кунаки было платье с прозрачными частями. Образ эффектная красотка дополнила "стоячими" волосами.

"Доброта золотая", - написала звезда.

Фанаты поставили множество лайков и написали комментарии:

"Чем выше тем лучше", "Мардж Симпсон", "Elle russia шарят, еще б такую богиню не позвать!", "Не только", "Королева", "Чудесно", "Великолепная", "Отличная картинка".

Мы писали, что известная модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала томный образ в постели. Модель решила показать, как выглядит дома без гламурных нарядов и яркого макияжа. Так, на селфи она непринужденно раскинулась на кровати. Красотка прилегла отдохнуть в коротком черном платьице, больше похожем на пеньюар.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя засветила пикантные места в мини-бикини.