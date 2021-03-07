Известная модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала томный образ в постели

23-летняя французская красотка, которая несколько лет назад вышла замуж за 54-летнего актера, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

Модель решила показать, как выглядит дома без гламурных нарядов и яркого макияжа. Так, на селфи она непринужденно раскинулась на кровати. Красотка прилегла отдохнуть в коротком черном платьице, больше похожем на пеньюар.

Кунаки не стесняется показывать себя без макияжа. Новый снимок не стал исключением: на нем модель продемонстрировала свою естественную красоту без косметики. Такая непринужденность - явно главное оружие девушки.

«Почти понедельник», - подписала снимок Тина.

Ее поклонники пришли в восторг от этого фото.

«Красотка», «Идеальная», «Богиня», «Всегда такая роскошная! У тебя бывают дни, когда ты выглядишь не очень?», «Восхитительная», «Гладкое лицо», «Моя королева», «Красивое естественное лицо», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Тина решила показать на весь мир архивные фото своей мамы Нади Кунаки, которая является тещей Касселя. Теперь понятно, в кого пошла девушка своими внешними данными, ведь ее мама та еще красотка.

На снимках Надя еще совсем молодая, она кокетливо позирует на камеру, озаряя своей улыбкой.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя без одежды спрятала аппетитные формы за сумочкой: "У тебя так много...".

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