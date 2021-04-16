Известная модель Тина Кунаки, 24-летняя новая жена Венсана Касселя, показала себя на прогулке по пляжу
Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки в 2018 году вышла замуж за французского звездного актера Венсана Касселя. У пары уже успела появится дочь Амазони. Но не забывает звезда и фотосессиях, радуя фанатов образами в социальной сети Инстаграм.
"Я скучаю по своей Бразилии", - написала девушка под публикацией.
В пост Тина добавила несколько фото, где гуляла по берегу океана. Кунаки была в легком пляжном платье с большим декольте, в котором можно заметить белье. На одном фото девушка присела, а на втором - показалась более крупным планом.
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Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Возвращаемся?", "Выглядит как богиня", "Хватит дуться (на втором)", "Любимая серия, такая красивая", "Так возвышенно", "Ты такая красивая", "Косы на Тине - огонь", "Бразилия вам очень идет".
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