Известная модель и жена 54-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки впечатлила эффектным образом топлес

Экзотическая 23-летнего красотка поделилась снимками в новом образе на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Тина наглядно продемонстрировала впечатляющую фигуру с минимумом одежды. Так, на черно-белом снимке модель позирует, облокотившись спиной на стену. Из одежды на ней лишь длинная черная юбка.

Обнаженную грудь Кунаки прикрыла скрещенными руками, в которых держала белая босоножки. Впрочем, поклонники смогли оценить подтянутый животик и точеную талию красотки.

Модель на снимке пристально смотрит куда-то в сторону. Зачесанные наверх волнистые волосы Тины делают ее образ еще более эффектным.

Поклонники модели не смогли пройти мимо фото и тут же принялись засыпать ее комплиментами.

«Такая красива!», «Невероятно!», «Мой маленький тортик», «Восхитительная», «Моя королева», «Какая бомба! Великолепная», «Естественная красота», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кунаки показалась в миниатюрном купальнике, который настолько не прикрывал тело девушки, что бюст прямо выпирал из него. Девушка стояла на берегу моря, изумляя каждым сантиметром своей роскоши.

Волосы модель оставила распущенными, а развернулась боком, приковывая взгляды не только бюсту, но и ягодицам.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя засветила пикантные места в мини-бикини: "Влажность повысилась".

Как сообщала Politeka, молодая жена Венсана Касселя прилегла на кровать, показав свое главное оружие: "Всегда такая роскошная!".

Также Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя в прозрачном мини не оставила мужчинам шансов: "Еще б такую богиню не позвать!".