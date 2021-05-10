Известная модель Тина Кунаки, молодая жена Венсана Касселя, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является успешной французской моделью. Славы девушки добавило еще и то, что она вышла замуж несколько лет назад за Венсана Касселя, который развелся с Моникой Беллуччи. Модель активно ведет социальные сети, где делится с фанатами множество интересным.

Звезда в этот раз опубликовала фото, на котором позировала в зеленом бикини. Тина пряталась от солнца под большим зонтиком, демонстрируя роскошную фигуру. Красотка повернулась боком и отвела взгляд от объектива на фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм, куда сделала репост Кунаки, нет подобных функций, но обычно девушку без комплиментов не оставляют: "Не хуже Беллуччи".

Сообщалось, что известная модель и жена 54-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки впечатлила эффектным образом топлес.

На фото Тина наглядно продемонстрировала впечатляющую фигуру с минимумом одежды. Так, на черно-белом снимке модель позирует, облокотившись спиной на стену. Из одежды на ней лишь длинная черная юбка.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя в мини показала, чем лучше Моники Беллуччи

Также Politeka писала, что молодая жена экс-мужа Моники Беллуччи Венсана Касселя показала роскошные формы на пляже

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Венсана Касселя в прозрачном белье раскрыла секреты своего идеального тела



