Известная модель Тина Кунаки, которая стала новой женой экс-мужа Моники Беллуччи Венсана Касселя, показала себя, заговорив о чувствах

Как пишет Politeka.net, молодая красотка не так давно стала супругой французского актера, но уже успела родить ему ребенка. Но красотка довольно быстро вернула свои идеальные формы и часто принимает участие в фотосъемках.

На кадрах Кунаки показалась в шортах и майке, а образ дополнила стильными туфлями. Красотка сидела на полу, выставив вперед роскошные ножки.

"Смешанные чувства ...", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Никаких смешанных ощущений", "Один из моих любимых твоих взглядов", "Любовь моей жизни", "Черная красавица", "Выглядит великолепно", "Думаю, я мертв, раз вижу тебя: это ад или рай?", "Определенно одна из самых потрясающих красивых женщин, которых я когда-либо видел".

Мы писали, что популярная западная модель Тина Кунаки показала себя на прогулке по пляжу.

"Я скучаю по своей Бразилии", - написала девушка под публикацией.

В пост Тина добавила несколько фото, где гуляла по берегу океана.

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