Известная модель Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя, показала себя в свежем образе

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является молодой французской моделью. Девушка не так давно вышла замуж за звездного актера Венсана Касселя, которому уже успела родить дочь. Но красотка вернулась уже к обычной жизни и активно ведет социальные сети, радуя своим творчеством.

В этот раз Тина показала фото крупным планом. Девушка лежала на кровати, показывая распущенные кудрявые волосы. Интересно, что не так давно, после возвращения из Киева, красотка решила выпрямить волосы и успела опубликовать несколько фотосессий в таком образе.

"не могу объяснить, что я имею в виду, и даже если бы я могла, я не уверена, что почувствовала бы это ...", - написала Тина под фотографией.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты красавица", "Божественная", "Оглушающая", "Так много, но так красиво", "Слишком много красоты, леди", "Это действительно потрясающе, правда?", "Натуральная красота", "Вашей маме зять не нужен?", "Эта мечтательная грива", "Никаких объяснений не требуется".

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