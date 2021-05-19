Дуже важливий день

Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) оригінально привітала зі святом екс-партнера по групі "Время и стекло" і композитора позитиву

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram у розділі сторіз 31-річна зірка опублікувала відео з поздоровленням позитиву (Олексій Завгородній). Так, 19 травня артисту виповнюється 32 роки. Втім, спершу планувалося, що він стане хореографом. Саме про це мріяли батьки – директор театру і балерина.

"Друзі, значить дивіться, сьогодні дуже важлива подія-День народження позитиву. Привітайте його все", - звернулася Дорофєєва до фанатів.

Також Надя опублікувала кумедні та унікальні кадри з особистого архіву. Так, на одному відео Дорофєєва показала, як Позитив в спортивному костюмі в холі готелю виконує рожденственскую пісеньку англійською.

На наступному відео Позитив дуже швидко переодягається перед їх концертом для виступу групи "Время и стекло".

"Одягайся швидше!",- каже Надя з легким реготом, поки Позитив крутить в руках толстовку і не може зрозуміти, яким боком одягнути.

Варто нагадати, що раніше Дорофєєва опублікувала дуже непристойне фото. Артистка поділилася знімком, зробленим перед церемонією Viva! Awards. Вона була одягнена в дуже коротку зелену сукню. На фото вона задерла сукню, засвітивши труси.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в маленькому бікіні поскаржилася на свій несподіваний комплекс: "Пора б вже полюбити себе!".

Як повідомляла Politeka, рідкісні кадри з юними Дорофєєвої і Позитивом опинилися в мережі, 2012-й рік: "ГоспАди!".

Також Politeka писала, що Дорофєєва засвітила свій особняк і елітне авто, похвалившись новим досягненням: "ти гідна цього".