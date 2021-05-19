Очень важный день

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) оригинально поздравила с праздником экс-партнера по группе "Время и стекло" и композитора Позитива

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм в разделе сториз 31-летняя звезда опубликовала видео с поздравлением Позитива (Алексей Завгородний). Так, 19 мая артисту исполняется 32 года. Впрочем, сперва планировалось, что он станет хореографом. Именно об этом мечтали родители – директор театра и балерина.

"Друзья, значит смотрите, сегодня очень важное событие - День рождения Позитива. Поздравьте его все", - обратилась Дорофеева к фанатам.

Также Надя опубликовала забавные и уникальные кадры с личного архива. Так, на одном видео Дорофеева показала, как Позитив в спортивном костюме в холе отеля исполняет рожденственскую песенку на английском.

На следующем видео Позитив очень быстро переодевается перед их концертом для выступления группы "Время и стекло".

"Одевайся быстрее!", - говорит Надя с легким хохотом, пока Позитив крутит в руках толстовку и не может понять, какой стороной одеть.

Стоит напомнить, что раньше Дорофеева опубликовала очень неприличное фото. Артистка поделилась снимком, сделанным перед церемонией Viva! Awards. Она была одета в очень короткое зеленое платье. На фото она задрала платье, засветив трусы.

Напомним, что Надя Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!".

Как сообщала Politeka, редкие кадры с юными Дорофеевой и Позитивом оказались в сети, 2012-й год: "ГоспАди!".

Также Politeka писала, что Дорофеева засветила свой особняк и элитное авто, похваставшись новым достижением: "Ты достойна этого".