Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі є німецько-турецькою актрисою, яка стала популярною серед українців завдяки серіалу "Величне століття". Дівчина не так давно народила, але вже повернулася до зйомок і активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram.

Цього разу дівчина опублікувала кадри в Instagram, на яких позувала в яскравій сукні з пір'я. Красуня спочатку просто стояла, а потім сіла на стілець і закинула ногу за ногу. Потім Мер'єм здалася перед дзеркалом, зробивши Селфі.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Я був в захваті", "дуже красиво", "Вау, красуня", "виглядає добре", "я так сильно тебе люблю", "це зробило мій день", "я дуже тебе люблю", "я люблю тебе, моя Хюррем Султан".

Повідомлялося, що популярна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі показала себе на прогулянці.

Узерлі вирішила прогулятися з дочками. Старша йшла поруч, а 4-місячна Лілі була в колясці. Мер'єм вела коляску, позуючи в штанях, футболці і пальто з візерунками.

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