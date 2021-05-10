Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в интересных образах

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли стала известной среди украинцев благодаря роли в сериале "Великолепный век". Немецко-турецкая актриса активно ведет социальные сети, где показывает кадры как из личной жизни, так из фотосессий.

В этот раз Мерьем опубликовала фото, где позировала раздетой. На девушке были украшения, которые скрыли самое пикантное. После этого Узерли уже появилась в прекрасном платье. Красотка покружилась, пока с ней работал фотограф.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Хюррем султан", "Супер", "Красивая", "Нет нового проекта?", "Я люблю тебя из Ирака", "Прекрасная, успешная и роскошная Мерьем - мой любимый актер", "Выглядит как настоящая королева".

Сообщалось, что известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века" превратилась в деловую красотку в черном костюме.

В этот раз в разделе Стори артистка покорила образом бизнес-леди, появившись перед камерами в черном брючном костюме и белой рубашке, которую не стала заправлять.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" показала натуральную красоту крупным планом

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