Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в интересных образах
Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли стала известной среди украинцев благодаря роли в сериале "Великолепный век". Немецко-турецкая актриса активно ведет социальные сети, где показывает кадры как из личной жизни, так из фотосессий.
В этот раз Мерьем опубликовала фото, где позировала раздетой. На девушке были украшения, которые скрыли самое пикантное. После этого Узерли уже появилась в прекрасном платье. Красотка покружилась, пока с ней работал фотограф.
Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:
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"Хюррем султан", "Супер", "Красивая", "Нет нового проекта?", "Я люблю тебя из Ирака", "Прекрасная, успешная и роскошная Мерьем - мой любимый актер", "Выглядит как настоящая королева".
Сообщалось, что известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века" превратилась в деловую красотку в черном костюме.
В этот раз в разделе Стори артистка покорила образом бизнес-леди, появившись перед камерами в черном брючном костюме и белой рубашке, которую не стала заправлять.
Напомним, Узерли из "Великолепного века" показала натуральную красоту крупным планом
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