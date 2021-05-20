Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в стильном образе
Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли является немецко-турецкой актрисой, которая стала популярной среди украинцев благодаря сериалу "Великолепный век". Девушка не так давно родила, но уже вернулась к съемкам и активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм.
В этот раз девушка опубликовала кадры в Инстаграм, на которых позировала в ярком платье из перьев. Красотка сначала просто стояла, а потом села на стул и закинула ногу за ногу. Потом Мерьем показалась перед зеркалом, сделав селфи.
Фанаты сразу принялись комментировать публикацию:
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"Я был в восторге", "Очень красиво", "Вау, красотка", "Выглядит хорошо", "Я так сильно тебя люблю", "Это сделало мой день", "Я очень тебя люблю", "Я люблю тебя, моя Хюррем Султан".
Сообщалось, что популярная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли показала себя на прогулке.
Узерли решила прогуляться с дочерьми. Старшая шла рядом, а 4-месячная Лили была в коляске. Мерьем вела коляску, позируя в штанах, футболке и пальто с узорами.
Напомним, уставшая Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала 4-месячную дочь
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