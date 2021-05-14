Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя с ребенком

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли не так давно стала во второй раз мамой. Красотка за несколько месяцев успела вернуть фигуру и даже блистала в шикарном платье на ММКФ. Девушка активно ведет социальные сети, где постоянно подогревает к себе интерес.

В этот раз Мерьем показала в сторис, как проводит время с дочерью. Красотка лежала, обняв малышку, и закрыла глаза, получив возможность отдохнуть. Кадр получился очень нежным и милым, ведь девушки выглядят бесподобно.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, ведь оно было опубликовано в сторис Инстаграм, но обычно красотку без комплиментов не оставляют: "Лучшая Хюррем Султан и прекрасная мама".

Сообщалось, что турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", покорила новым образом.

Так, на одних из последних кадров заметно постройневшая Мерьем позировала в светлом платье. Тем временем визажист наносил ей макияж.

Привлекало внимание также большое светящееся сердце, внутри которого стояла красотка.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" поразила видом, прикрывшись одними камнями вместо платья

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