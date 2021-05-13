Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", покорила новым образом

Звезда получила огромную популярность после выходя турецкого сериала, в котором сыграла жену османского султана Сулеймана Великолепного, Хюррем Султан, пишет Politeka.net.

Мерьем Узерли проработала в сериале с 2011 по 2013 года, а позже отправилась в Германию.

Причиной ухода из "Великолепного века" стал слишком напряженный график.

Сейчас артистка продолжает сниматься в фильмах, и, кроме того, воспитывает двоих детей.

Также красотка выкладывает посты в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Так, на одних из последних кадров заметно постройневшая Мерьем позировала в светлом платье. Тем временем визажист наносил ей макияж.

Привлекало внимание также большое светящееся сердце, внутри которого стояла красотка.

Почти за час публикация собрала более 50 тысяч просмотров и много комментариев.

"Моя королева", "Прекрасная", "Вау", "Хюррем Султан 🔥🔥. Так тебя люблю", "Ты сделала мой день", "Любимая актриса 😍", "Ты такая красивая, я так люблю тебя, любовь моя", "Вы очень красивы и элегантны", "Мой прекрасный ангел ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе в Германии. Актерская карьера у нее началась в пять лет. В этом возрасте девочка впервые вышла на сцену театра, которым руководил друг ее папы.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" показала натуральную красоту крупным планом

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