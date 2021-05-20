Популярна співачка Оля Полякова зізналася, що під час хвороби сильно накручувала себе

Як передає Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова поділилася, що під час того, як хворіла на коронавірус, сильно себе накручувала. Зірка зізналася, що в той момент вона багато плакала і жаліла себе, а ще конфліктувала з продюсером. Про це розповіли в програмі "Зірковий шлях". (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Ольги, в момент хвороби їй здавалося, що вона потрібна всім навколо здоровою і енергійною, щоб заробляти гроші. А коли злягла з хворобою, то раптом стала нікому не потрібна.

"Я ридала. Мені здавалося, що мене ніхто не любить. Що я бідна конячка, яка тільки паше, а коли захворіла, то стала нікому не потрібна. А тільки гроші, грошики від мене нещасної всім потрібні. І я так себе, якщо чесно, задовбала, що я там чоловікові дзвонила і говорила йому все ось це. Я Міші Ясинському продюсеру говорила: "Я вам тільки курка, що несе золоті яйця!",- розповіла Полякова.

Однак, незабаром зірка відчула себе краще, а негативні емоції пішли з її життя разом з коронавірусом.

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