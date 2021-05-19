Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала, як підтримує фігуру

Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко кілька років перестала співпрацювати з групою Nikita. Після цього дівчина почала активно просуватися сольно, виступаючи в якості DJ під псевдонімом NANA. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, в яких ділитися не тільки творчістю, а й особистим.

На новому фото, яке Анастасія опублікувала в сторіс Instagram, здалася в спортивному костюмі. Поруч стояла подружка в жовтій майці і штанях. Парочка позувала перед дзеркалом, демонструючи свої успіхи. Як можна зрозуміти, красуні вирішили оперативно схуднути.

"Сьогодні концерт, а через день - у відпустку", - написала Кумейко.

"Моя група підтримки", - додала красуня.

"Ми як завжди, терміново худнемо на вчора", - зазначила Анастасія.

"Сьогодні була в ударі", - розповіла про подружку дівчина.

Повідомлялося, що співачка і діджей Анастасія Кумейко блиснула фігурою під час танцю.

У новому ролику, який Анастасія розмістила в своєму Instagram, красуня стояла за пультом і "відпалювала", пританцьовуючи власним треку.

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