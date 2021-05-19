Відомий український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов продовжує хвалитися фотографіями з відпочинку в Туреччині

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Горбунов разом зі своєю зірковою вагітною дружиною Катею Осадчою і маленьким сином провів відпустку в Туреччині. Сім'я насолоджувалася морськими прогулянками на яхті, ходила в гори і насолоджувалася неймовірно красивою природою.

Однак, схоже, зіркове подружжя сумує за часами, коли могли вільно відвідувати музеї Європи.

Горбунов показав селфі на тлі репродукції відомої картини, зроблене в Туреччині.

«"Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермера !! Або голландська Мона Ліза !! З оригіналом кілька років тому познайомився в музеї в Гаазі! По всьому світу є чудові репліки! І так, це улюблена картина Катерини", - підписав Горбунов фото.

Знімок активно коментують в мережі. Хтось навіть побачив схожість у портреті з українською співачкою Олею Поляковою.

"Одна з улюблених картин Катерини. Пам'ятаю ваші сторіс з тих подорожей і прогулянок по галереях", " Полякова з пов'язкою», «прекрасна картина», «а головне, що це в чудовому готелі Нірвана на березі Середземного моря», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов показав ще одне досягнення в шлюбі з Осадчою: "тепер маєш корону".

Як повідомляла Politeka, Горбунов посадив чотирирічного сина за кермо, вразивши кадрами: "тату, не заважай!".

Також Politeka писала, що Горбунов спантеличив сімейним фото з Осадчою і сином, на якому їх вже не троє: "а де...".