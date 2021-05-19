Відома українська реперша Alyona Alyona показала себе, розповівши про криптовалюту

Як пише Politeka.net, пишнотіла реперша Alyona Alyona стала досить популярною серед українців. Дівчина отримала безліч номінацій і нагород завдяки своїй творчості і не думає зупинятися. Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де публікує цікавий контент.

Цього разу в прозорій білизні дівчина позувала посеред кухні, копіюючи образ популярного репера Сікснайна. Щоб стати максимально схожою, дівчині довелося використовувати кольорову волоть для збору пилу. На Олені можна побачити безліч намальований тату, а також величезні "золоті ланцюжки". На другому фото був сам Сікснайн.

"Коли мова йде про криптовалюта - я чую галас

Раніше скептично ставилися до комп'ютерних ігор, потім - в телеграм-каналів, ну а тепер черга дійшла і до криптовалюта. Від різних інформаційних джерел ми чуємо, що крипта - це мильна бульбашка, яка скоро зруйнує світову економіку, а в занадто пропагандистських ЗМІ - тільки завдяки "чіпізації" ми можемо нею і розраховуватися. Але всі забувають про те, що це додатковий спосіб передачі кешу, оцінки активів, а також - створення нового економічного простору для креативної індустрії, наприклад як NFT-Аукціони", - написала дівчина.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Фото-фоткою, а на кухні не прибрано", "прости українцям не знаю, але кавер топ", "добре ставлюся,все ,що пов'язано зі штучним інтелектом,буде в майбутньому нормою. Та й зараз вже це реалії нашого життя!", "Ну це звичайно низько, таку людину копіювати".

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