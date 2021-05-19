Відомий український продюсер і шоумен Олексій Потапенко (Потап) заінтригував шанувальників заявою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram репер, який нещодавно відсвяткував своє 40-річчя, поділився своїми думками про майбутнє. На фото він постав в сорочці кольору хакі і простих літніх штанях.

"Я прямо відчуваю зміни на рівні фізичних відчуттів, гряде зміна принципів і засад, правил і установок ...",- заявив Потап.

У коментарях артисту залишили масу відгуків. Деякі звернули увагу на те, що Потап не носить обручку.

"Багатообіцяюче, головне, щоб зміни в кращу сторону", «цікаво, що це буде», «нічого собі», «інформативно», «радість прийшла, звідки не чекали», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олексій Потапенко публічно відчитав свою колишню дружину і партнера по бізнесу Ірину Горову. Жінка показала їх робочу обстановку, знявши все на камеру.

"Бос, я новенька, можна до вас влаштуватися на роботу?",- жартівливо звернулася до Потапа екс-дружина.

"Я попереджав приходити на роботу в шкіряній спідниці. Ви в чому прийшли, в штанях? Ви де працювали, в церкві? Ви що, підіть переодягніться", - відповів їй шоумен.

Нагадаємо, що Потап показав, що зумів заробити завдяки Мішель Андраді та іншим підопічним: фото "багатства".

Як повідомляла Politeka, Потап похвалився єдиним сином, знявши його за цікавим заняттям: "що тут відбувається?".

Також Politeka писала, що Потап відправився в першу столицю України, розповівши деталі: "рідкісний випадок, коли я не...".