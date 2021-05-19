Українська співачка Оля Цибульська, яку називають причетною до гучного розлучення Дзідзьо і Slavia, прокоментувала ситуацію, що склалася
Як пише Politeka.net, у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" зірка розповіла, що всі чутки, пов'язані з розлученням зоряної пари, її не стосуються.
"Я не заглядаю в чужий будинок, чуже ліжко, під чужу ковдру", - заявила артистка, підкресливши, що її не варто приписувати до цієї історії.
За словами Цибульської, розлучення - це справа тільки чоловіка і дружини.
"Мені шкода, тому що це болісно і для чоловіків, і для жінок", - пояснила співачка, нагадавши, що і сама переживала хворобливе розставання.
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Артистка зазначила, що її чоловік реагує на чутки нормально. За її словами, якщо жінка народила чоловікові сина, в ній немає сенсу сумніватися.
Відзначимо, що нещодавно Михайло Хома заявив про розлучення з дружиною після 8 років шлюбу і майже 20 років відносин. У ЗМІ писали, що Цибульська нібито вплинула на рішення артиста. Slavia в численних інтерв'ю також натякала, що Ольга поводилася не найкращим чином, коли просувала дуетні пісні з музикантом. Співачку засмучувало, що Цибульська не спростовувала чутки про те, що між ними роман, а, навпаки, підігрівала їх.
Нагадаємо, що Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "пропоную допомогу".
Як повідомляла Politeka, Цибульська вирішила показати, на кого насправді схожий її син.
Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, через що пройшла на початку своєї кар'єри: "Опинилася на вокзалі...".