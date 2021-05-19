Відома українська співачка Наталія Могилевська показала уривок зі свого нового кліпу

Як пише Politeka.net, нещодавно співачка презентувала свою нову пісню "До дна". Тепер 45-річна зірка готується випустити відеороботу на цю пісню. У себе в Instagram Могилевська показала ексклюзивні кадри з кліпу. Образ артистки вразив багатьох її шанувальників.

Наталя позувала в довгій сукні, з білими косами. Кліп знімався посеред пустелі, де співачка лежала на піску і ходила серед пустельних пейзажів. Також на кадрах засвітився темноволосий чоловік.

"Любов або смерть...",- підписала відео зірка.

У коментарях артистці залишили багато приємних слів. Фанати відзначили, що артистка в кліпі виглядає чудово.

"Буду чекати з нетерпінням", "цікаво", "Красива завжди!", "Ааааа як це офігенно. Вже прям не можу дочекатися 21 числа", "Наталя...заінтригували...чекаю продовження кліпу", "Помолодшала чи що?", "Гаряча штучка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Могилевська опублікувала заставку до свого нового кліпу. Правда, образ там був зовсім інший. Співачка позувала в червоному піджаку з золотими візерунками і великим декольте. Образ зірка доповнила стильним капелюшком.

Нагадаємо, що Могилевська поруч з Кухар спантеличила видом на модній вечірці: "Як цигани з табору".

Як повідомляла Politeka, розповніла Наталія Могилевська потрапила в халепу через невдале вбрання: "Бургер-бомба".

Також Politeka писала, що Могилевська показала, як виглядає зблизька без фільтрів і ретуші: "це ще раз доводить, що...".