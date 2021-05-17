Популярна українська співачка Наталія Могилевська здивувала своїм виглядом на модному заході

Як повідомляє Politeka.net, 45-річна зірка спантеличила шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram.

Могилевська показала кадри, на яких зображена поруч з балериною Катериною Кухар.

Могилевська з'явилася на вечірці в об'ємній помаранчевій сукні. Наряд співачки викликав бурхливу реакцію в мережі. При цьому думки кардинально відрізняються. Якщо хтось захоплюється образом співачки, то інші не розуміють, чому вона вибрала таку сукню.

Образ співачка доповнила масивним намистом.

"Як цигани з табору", " колір прикольний, йде, але якесь важкувате, не вистачає легкості...бант цей в центрі, чи що, зайвий», «Вау 😍 😍 😍 новий образ просто вогонь, вам дуже йде», «мені здається, що плаття дуже повнить", " Наташа, ви розкішна жінка, але це плаття вас не прикрашає! Але головне, щоб подобалося вам», " це серйозно комусь подобається?", "Нове плаття повнить і ріже фігуру. На жаль, навіть красива нога не рятує становище. Дуже дивний вибір вбрання", "така красива сукня шикарна", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Могилевська в брючному костюмі попросила модної поради в українців: "як вважаєте...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська після зміни зовнішності емоційно звернулася до українців:»Страшно...".

Також Politeka писала, що Могилевська заінтригувала українців, показавши своє декольте крупним планом: "хто уважно дивився...".