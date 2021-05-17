Популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила своим видом на модном мероприятии

Как сообщает Politeka.net, 45-летняя звезда озадачила поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм.

Могилевская показала кадры, на которых запечатлена рядом с балериной Екатериной Кухар.

Могилевская появилась на вечеринке в объемном оранжевом платье. Наряд певицы вызвал бурную реакцию в Сети. При этом мнения кардинально отличаются. Если кто-то восхищается образом певицы, то другие не понимают, почему она выбрала такое платье.

Образ певица дополнила массивным ожерельем.

«Как цыгани с табора», «Цвет прикольный, идёт, но какое-то тяжеловатое, не хватает лёгкости...бант этот в центре, что-ли, лишний», «Вау😍😍😍 Новый образ просто огонь, Вам очень идёт», «Мне кажется, что платье очень полнит», «Наташа, вы роскошная женщина, но это платье вас не украшает! Но главное, чтобы нравилось вам», «Это серьезно кому-то нравится?», «Новое платье полнит и режет фигуру. К сожалению, даже красивая нога не спасает положение. Очень странный выбор наряда», «Такая красивая платье шикарное», - пишут в комментариях.

Напомним, Могилевская в брючном костюме попросила модного совета у украинцев: "Как считаете...".

Как сообщала Politeka, Могилевская после смены внешности эмоционально обратилась к украинцам: «Страшно…».

Также Politeka писала, что Могилевская заинтриговала украинцев, показав свое декольте крупным планом: "Кто внимательно смотрел...".