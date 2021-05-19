Наталію Могилевську у сміливій сукні освистали за зовнішній вигляд

45-річна зірка з'явилася на червоній доріжці вручення премії "Viva! Awards" в помаранчевій сукні з шаленим розрізом знизу, рукавами-воланами й бантом на талії з довгим шлейфом.

Фото з заходу з'явилися на офіційній сторінці глянцю в Instagram, передає Politeka.net.

"Найяскравіше плаття на червоній доріжці премії Viva! Awards 💥 шикарна Наталія Могилевська", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Більшість відзначили, що наряд сильно повнить співачку. Могилевській порадили терміново худнути та повернутися до танців. Як відомо, в останній раз, беручи участь в "Танцях з зірками" співачці вдалося схуднути на 25 кг. Тоді вона ділилася секретом таких фантастичних перетворень. Схуднути їй допомогла система правильного харчування. Наталя вважає, що знущання над собою у вигляді голодування і недоїдання можуть принести більше шкоди організму, ніж користі. Харчуючись 4-5 рази на день порціями по 200-300 грам, артистка домоглася бажаного результату.

"Наталя знову поправилася, або плаття невдале(("

"Матір Божа!"

"Катастрофа 🙈"

"Бургер бомба 💣 вибачте меня"

"Жах, не для її віку і фігури, шкода, що саме на такому виборі зупинилася, тому що могло бути і краще і "в точку", а так тільки😳 😔..."

"Мені здається, плаття більше на високу дівчину. А маленьку Наташку воно сильно повнить 😕"

"Таке відчуття, ніби циганка заплуталася в шторі😂"

"Наташа, ви прекрасні, але як мені здається або плаття повнить, або вам треба схуднути. Ідіть танцювати! )"

Нагадаємо, Могилевська в брючному костюмі попросила модної поради в українців: "як вважаєте...".

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