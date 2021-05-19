Наталью Могилевскую в смелом платье освистали за внешний вид
45-летняя звезда появилась на красной дорожке вручения премии "Viva! Awards" в оранжевом платье с безумным разрезом снизу, рукавами-воланами и бантом на талии с длинным шлейфом.
Фото с мероприятия появились на официальной страничке глянца в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Самое яркое платье на красной дорожке премии Viva! Awards 💥 Шикарная Наталья Могилевская", - говорится в сообщении.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Большинство отметили, что наряд сильно полнит певицу. Могилевской посоветовали срочно худеть и вернуться к танцам. Как известно, в последний раз, участвуя в "Танцях з зірками" певице удалось похудеть на 25 кг. Тогда она делилась секретом столь фантастических преображений. Похудеть ей помогла система правильного питания. Наталья считает, что издевательства над собой в виде голодовки и недоедания могут принести больше вреда организму, чем пользы. Питаясь 4-5 раза в день порциями по 200-300 грамм, артистка добилась желанного результата.
"Наталья опять поправилась, или платье неудачное(("
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"Ужас, не для ее возраста и фигуры, жаль, что именно на таком выборе остановилась, потому что могло быть и лучше и "в точку", а так только😳😔..."
"Мне кажется, платье больше на высокую девушку. А маленькую Наташку оно сильно полнит 😕"
"Такое чувство, как будто цыганка запуталась в шторе😂"
"Наташа, вы прекрасны, но как мне кажется или платье полнит, или вам надо похудеть. Идите танцевать! )"
Напомним, Могилевская в брючном костюме попросила модного совета у украинцев: "Как считаете...".
Как сообщала Politeka, Могилевская после смены внешности эмоционально обратилась к украинцам: «Страшно…».