Известная украинская певица Наталья Могилевская показала отрывок из своего нового клипа
Как пишет Politeka.net, недавно певица презентовала свою новую песню «До дна». Теперь 45-летняя звезда готовится выпустить видеоработу на эту песню. У себя в Инстаграм Могилевская показала эксклюзивные кадры из клипа. Образ артистки впечатлил многих ее поклонников.
Наталья позировала в длинном платье, с белыми косами. Клип снимался посреди пустыни, где певица лежала на песке и ходила среди пустынных пейзажей. Также на кадрах засветился темноволосый мужчина.
«Любовь или смерть...», - подписала видео звезда.
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В комментариях артистке оставили много приятных слов. Фанаты отметили, что артистка в клипе выглядит превосходно.
«Буду ждать с нетерпением», «Интересно», «Красивая всегда!», «Ааааа как это офигенно. Уже прям не могу дождаться 21 числа», «Наталья...заинтриговали...жду продолжения клипа», «Помолодела что ли?», «Горячая штучка», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Могилевская опубликовала заставку к своему новом клипу. Правда, образ там был совершенно другой. Певица позировала в красном пиджаке с золотыми узорами и большим декольте. Образ звезда дополнила стильной шляпкой.
Напомним, что Могилевская рядом с Кухар озадачила видом на модной вечеринке: «Как цыгане с табора».
Как сообщала Politeka, располневшая Наталья Могилевская попала впросак из-за неудачного наряда: "Бургер-бомба".
Также Politeka писала, что Могилевская показала, как выглядит вблизи без фильтров и ретуши: "Это еще раз доказывает, что...".