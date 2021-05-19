Известная украинская певица Наталья Могилевская показала отрывок из своего нового клипа

Как пишет Politeka.net, недавно певица презентовала свою новую песню «До дна». Теперь 45-летняя звезда готовится выпустить видеоработу на эту песню. У себя в Инстаграм Могилевская показала эксклюзивные кадры из клипа. Образ артистки впечатлил многих ее поклонников.

Наталья позировала в длинном платье, с белыми косами. Клип снимался посреди пустыни, где певица лежала на песке и ходила среди пустынных пейзажей. Также на кадрах засветился темноволосый мужчина.

«Любовь или смерть...», - подписала видео звезда.

В комментариях артистке оставили много приятных слов. Фанаты отметили, что артистка в клипе выглядит превосходно.

«Буду ждать с нетерпением», «Интересно», «Красивая всегда!», «Ааааа как это офигенно. Уже прям не могу дождаться 21 числа», «Наталья...заинтриговали...жду продолжения клипа», «Помолодела что ли?», «Горячая штучка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Могилевская опубликовала заставку к своему новом клипу. Правда, образ там был совершенно другой. Певица позировала в красном пиджаке с золотыми узорами и большим декольте. Образ звезда дополнила стильной шляпкой.

Напомним, что Могилевская рядом с Кухар озадачила видом на модной вечеринке: «Как цыгане с табора».

Как сообщала Politeka, располневшая Наталья Могилевская попала впросак из-за неудачного наряда: "Бургер-бомба".

Также Politeka писала, что Могилевская показала, как выглядит вблизи без фильтров и ретуши: "Это еще раз доказывает, что...".