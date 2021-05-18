Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала своє обличчя поблизу в променях сонця і без обробки

Як повідомляє Politeka.net, 45-річна артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила подражнити фанатів кадром зі свого нового кліпу, який вийде пізніше на цьому тижні.

При цьому, на знімку шанувальники змогли подивитися на співачку по-новому. Вона виклала фото, на якому не було ретуші, фільтрів або іншої обробки. На знімку обличчя Могилевської висвітлювали прямі сонячні промені, підкреслюючи рельєф її шкіри.

Втім, незважаючи на відсутність обробки, фото вийшло дуже вдалим і відмінно передало красу співачки.

"Без фільтрів, без ретуші, без кольорокору...Реальне Сонце...Реальне серце...Один з кадрів майбутнього кліпу. Прем'єра вже 21 травня!", - підписала фото зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост.

"Дуже-дуже красиво. Можу уявити яка краса буде в новому кліпі", "просто красива без слів!!", "Краса, це ще раз доводить те, що все натуральне дуже красиво", "дуже сильно красива шикарна з нетерпінням чекаю прем'єру нового хіта ура", "дуже ніжна...дуже тепла", "в цьому фото проглядається душа", "відмінний кадр!", "Ви супер, мені подобаються всі ваші пісні", - пишуть люди.

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