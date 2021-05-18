Известная певица Наталья Могилевская появилась в новом образе, сообщив о скорейшей премьере

Артистка занимается творчеством, регулярно радуя поклонников новыми песнями и клипами, передает Politeka.net. Звезда 21 мая готовит очередной подарок для поклонников, о чем сообщила в своем Инстаграм.

Могилевская разместила видео, на котором предстала в красном наряде с глубоким декольте и шляпе. В песне слышны испанские мотивы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"ПРЕМЬЕРА 21 мая! Это очень жарко... Ловите первые искры 🔥 «До дна»", - написала артистка.

Публикация собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети оценили новый хит певицы, но некоторые разозлились, ведь исполнительница исполнила песню на русском.

"Кажется, я уже знаю, кто следующий за Лорак и Лободой продаст страну! Если уже не продала!!! Отписка !!!!", -написал один из пользователей сети.

Наталья в свою очередь поинтересовалась, почему у подписчика сложилось о ней такое мнение. По словам мужчины, местные артисты поют на украинском только для "галочки", а хотелось бы увидеть от них нечто масштабное - клипы, шоу, необычные дуэты и другое, чем бы страна гордилась.

"Я спела культовую песню Personal Jesus, но она не стала хитом! Потому что мы живем в инста - интернет поверхностное время. Активная часть молодого населения не имеет привычки нырять глубоко ни в песни, ни в знания.

Поколение путешественников. Потому умирает театр, как явление. Потому не становятся культовые песни культовыми.

Пока так", - ответила Наталья.