Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя, заговорив о премьере

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская стала очень известной певицей среди украинцев. Звезда постоянно мелькает на экране в различных шоу, а также ведет социальные сети, где рассказывает о своем творчестве.

В этот раз в Инстаграм Наталья опубликовала пост, в котором поделилась будущей премьерой:

"Наконец-то‼️ Делюсь с вами ОБЛОЖКОЙ новой песни.

Я выпила твою любовь #ДОДНА

21 мая на всех стриминговых площадках!".

На обложке Могилевская была в красном пиджаке с золотыми узорами и большим декольте. Образ девушка дополнила стильной шляпкой, позируя на фоне яркого солнца.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая яркая,красивая, немного новая Наташа. Не перестаете радовать и вдохновлять,удивлять!!!", "Вау, Очень-очень классное фото, с нетерпением жду премьеру", "Супер!С нетерпеньем жду! Всегда люблю",

Сообщалось, что популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила своим видом на модном мероприятии.

Могилевская показала кадры, на которых запечатлена рядом с балериной Екатериной Кухар. Наталья появилась на вечеринке в объемном оранжевом платье.

Напомним, Могилевская после экспериментов с образом показала неожиданный результат

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