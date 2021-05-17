Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя, заговорив о премьере
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская стала очень известной певицей среди украинцев. Звезда постоянно мелькает на экране в различных шоу, а также ведет социальные сети, где рассказывает о своем творчестве.
В этот раз в Инстаграм Наталья опубликовала пост, в котором поделилась будущей премьерой:
"Наконец-то‼️ Делюсь с вами ОБЛОЖКОЙ новой песни.
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21 мая на всех стриминговых площадках!".
На обложке Могилевская была в красном пиджаке с золотыми узорами и большим декольте. Образ девушка дополнила стильной шляпкой, позируя на фоне яркого солнца.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая яркая,красивая, немного новая Наташа. Не перестаете радовать и вдохновлять,удивлять!!!", "Вау, Очень-очень классное фото, с нетерпением жду премьеру", "Супер!С нетерпеньем жду! Всегда люблю",
Сообщалось, что популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила своим видом на модном мероприятии.
Могилевская показала кадры, на которых запечатлена рядом с балериной Екатериной Кухар. Наталья появилась на вечеринке в объемном оранжевом платье.
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