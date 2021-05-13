Известная украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о том, что думает о феминизме и талантах, которые стоит развивать женщинам

Звезда поделилась в Инстаграм новым постом, в котором рассказала поклонникам о своих взглядах, сообщает Politeka.net.

Так, в новом посте Могилевская отметила, что последние тысячелетия миром правили мужчины, а женщинам удалось добиться условного равноправия лишь в начале прошлого века.

«Но интересно, что, добиваясь равенства, женщины вместо того, чтобы раскрыть и проявить силу, ценность и незаменимость своих природных качеств, сделали это по мужскому принципу, добиваясь чисто мужских ценностей, благ и привилегий… Женщины стали соревноваться с мужчинами в том, как быть мужчиной!!! Это заведомо провальный проект. Женщина всегда будет недомужчиной, и это принесет горечь и разочарование в конце концов», - уверена певица.

Она добавила, что и сама всю жизнь работала над реализацией своих талантов вместо того, чтобы развивать «свой главный и первый талант — быть Женщиной». В заключение поста Могилевская добавила, что считает именно развитие этого «таланта» главным и самым полезным.

Этот пост певица проиллюстрировала собственным фото, сделанным на набережной. На нем она позирует в джинсах, черной футболке и стильном кожаном пальто.

Поклонники знаменитости тут же отреагировали на ее пост. При этом, согласились с ним не все.

«Строить карьеру, руководить, носить брюки, курить и грязно ругаться - это о мужчинах. Напишите же перечень женских занятий. Рожать, носит юбки, ногти красить я не знаю. Из текста совсем не понятно куда бежать людям с вагиной, чтобы все правильно», «Красивая женщина», «Совершенно новая, не узнать, с годами вы только хорошеет», «Наташа, шикардосная!», - пишут люди.

Напомним, Могилевская в брючном костюме попросила модного совета у украинцев: "Как считаете...".

Как сообщала Politeka, Могилевская после смены внешности эмоционально обратилась к украинцам: «Страшно…».

Также Politeka писала, что Могилевская заинтриговала украинцев, показав свое декольте крупным планом: "Кто внимательно смотрел...".