Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала свое лицо вблизи в лучах солнца и без обработки

Как сообщает Politeka.net, 45-летняя артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она решила подразнить фанатов кадром из своего нового клипа, который выйдет позже на этой неделе.

При этом, на снимке поклонники смогли посмотреть на певицу по-новому. Она выложила фото, на котором не было ретуши, фильтров или другой обработки. На снимке лицо Могилевской освещали прямые солнечные лучи, подчеркивая рельеф ее кожи.

Впрочем, несмотря на отсутствие обработки, фото получилось очень удачным и отлично передало красоту певицы.

«Без фильтров, без ретуши, без цветокора...Реальное солнце...Реальное сердце...Один из кадров будущего клипа. Премьера уже 21 мая!», - подписала фото звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост.

«Очень-очень красиво. Могу представить какая красота будет в новом клипе», «Просто красивая без слов!!», «Красота, это ещё раз доказывает то, что всё натуральное очень красиво», «очень сильно красивая шикарная с нетерпением жду премьеру нового хита ура», «Очень нежная...очень теплая», «В этом фото просматривается душа», «Отличный кадр!», «Вы супер, мне нравятся все ваши песни», - пишут люди.

Напомним, Могилевская разозлила новым творением: "Знаю, кто следующий за Лорак и Лободой продаст страну".

Как сообщала Politeka, Могилевская поразила размером декольте и заинтриговала украинцев кадрами: "Новая Наташа...".

Также Politeka писала, что Могилевская рядом с Кухар озадачила видом на модной вечеринке: «Как цыгане с табора».