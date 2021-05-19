Відома українська телеведуча і актриса Маша Єфросиніна здивувала своєю зовнішністю на архівному фото

Сьогодні Маша - одна з найвідоміших ведучих в Україні, яка бере участь у популярних проектах і постійно співпрацює з різними зірками. Однак, в мережі вирішили згадати, як Єфросиніна виглядала до популярності. Відповідне фото з'явилося в Instagram програми "Зірковий шлях", пише Politeka.net.

На опублікованому колажі свіже фото 41-річної ведучої порівняли зі знімком, на якому їй всього 13 років. На чорно-білому фото зовсім юна круглощока Маша позує в простій сорочці і з короткою стрижкою. Дівчинка мило посміхається.

"Маша Єфросиніна у 13 років і зараз. Друзі, що скажете-ведуча сильно змінилася?", - йдеться у підписі до фото.

Українці тут же почали коментувати цю публікацію.

"Супер. Її дочка дуже схожа на Машу в 13 років", "ніби не Марія в 13 років", "а губи-то накачала", "Видно відразу, що зроблена пластика носа і губ", "Вона крута подобається і зовні і як людина", "як багато пластики!", "Нічого колишнього не залишилося", "зовсім інша", "дві різні людини, найстрашніше, діти дивляться на картинку зірок, і думають всі ідеальні, а якщо дивитися оригінал...", "вона дуже красива", - пишуть люди.

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