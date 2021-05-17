Телеведущая Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", показала забавное видео с финала и поделилась подробностями закулисья

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха" в сезоне "Битвы титанов", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз телезвезда показала яркие фото в новом имидже, да такие, что ее просто не узнать.

На новых снимках Мария запечатлена на прогулке, куда вышла в стильном образе. Перед камерой телезвезда появилась в коричневом кожаном пиджаке, который идеально лег по фигуре. Ее голова покрыта оригинальным бежевым платком в черны горошек, а на лице – модные солнцезащитные очки, на одном из фото красотка мило улыбается, а на других – серьезная и строгая.

В подписи к фотографиям Ефросинина написала: "Не улететь в путешествие, которого ждала полтора года – done. Вот, когда с вами такое – как воспринимаете: Катастрофа или Приключение?". Фанаты тут же принялись обсуждать новые фото Маши, засыпая ее комплиментами и словами поддержки в комментариях. "Будет что-то лучшее", "Красота", "Я думаю, значит судьба уберегла от чего-то, и это правильно", "Приключение. Главное не унывать", "Все к лучшему. Так надо!", "Какая вы красивая", "Стильный образ", - пишут под фото телеведущей.

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