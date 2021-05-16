Телеведущая Маша Ефросинина обратилась к украинкам с вдохновляющей речью

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха" в сезоне "Битвы титанов", напомнила о том, о чем многие забывают. Этому она посвятила новый пост в Instagram.

«Час на себя в день, почему его так сложно выделить? Вроде, и свободен, но тратишь это время на подсматривание за жизнью других или мысли о делах и проблемах, о том, как чего-то не сделал...Мы так беспечно обворовываем себя... Когда вы последний раз утром выходного дня неспешно прогуливались за кофе, а затем заглядывали в цветочную лавку, чтобы порадовать себя маленьким букетом, а потом ловить на себе взгляды прохожих)? #улыбнитесь, люди охотно улыбаются в ответ», - написала телеведущая.

Также она показала нежное видео, на котором запечатлена с букетом белых хризантем.

Отметим, фолловеры Ефросининой нашли ее слова очень вдохновляющими.

«Какая же Вы, Маша, красивая и женственная», «Маша, вдохновили ❤️🙏🌸 Хорошего дня», «Мудрые слова. Простые. Обычные, но такие мудрые», «Красотка Мария❤️красивая снаружи и внутри», «Вдохновили меня выделить день для себя и наслаждаться моментами, которые дает нам жизнь», - пишут в комментариях.

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