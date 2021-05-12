Телеведущая Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", показала забавное видео с финала и поделилась планами на ближайшее будущее

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха" в сезоне "Битвы титанов", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз телезвезда раскрыла свои планы - она хочет ходить на работу пешком, пока тепло и убежать с мужем, но не уточнила куда именно.

Вот несколько пунктов из плана Маши Ефросининой на самый обожаемый сезон:



-В офис не машиной, а пешком!



-По дороге матча на фундучном молоке!



-Одеваться в яркое!



-Побег с мужем...

Фолловеры прокомментировали планы Ефросининой: "Ах как хочется в мае да опять в Италию на твой др. Какие мы были счастливые и свободные, и даже не подозревали об этом)", "Побег в Мексику?".

Также, Мария вспомнила свою бабушку, которая была авторитетом для нее и заявила, что автор книги "Подсознание может всё" Джон Кехо "слизал" всё у ее бабушки.

"Моя бабушка Маша Ефросинина старшая с моих самых ранних лет учила меня держать спину ровно и безусловно ощущать свою внутреннюю всемогущесть ( не превосходство, а именно посильность всего! ) "Хочешь быть королевой, уже сейчас чувствуй себя ею!" - говорила она.



На днях я закончила читать книгу Джона Кехо "Подсознание может всё"- тупо мужчина слизал всё у моей бабушки.

Напомним, что Ефросинина и Кравец из "Квартал 95" вызвали бурю эмоций своими перевоплощениями, видео: "Маша в роли...".

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