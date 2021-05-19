Известная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина удивила своей внешностью на архивном фото

Сегодня Маша – одна из самых известных ведущих в Украине, которая участвует в популярных проектах и постоянно сотрудничает с самыми разными звездами. Однако, в сети решили вспомнить, как Ефросинина выглядела до популярности. Соответствующее фото появилось в Инстаграм программы «Зірковий шлях», пишет Politeka.net.

На опубликованном коллаже свежее фото 41-летней ведущей сравнили со снимком, на котором ей всего 13 лет. На черно-белом фото совсем юная круглощекая Маша позирует в простой рубашке и с короткой стрижкой. Девочка мило улыбается.

«Маша Ефросинина в 13 лет и сейчас. Друзья, что скажете – ведущая сильно изменилась?», - говорится в подписи к фото.

Украинцы тут же принялись комментировать эту публикацию.

«Супер. Ее дочь очень похожа на Машу в 13 лет», «Будто не Мария в 13 лет», «А губы-то накачала», «Видно сразу, что сделана пластика носа и губ», «Она крутая нравится и внешне и как человек», «Как много пластики!», «Ничего былого не осталось», «Совсем другая», «Два разных человека, самое страшное, дети смотрят на картинку звезд, и думают все идеальные, а если смотреть оригинал…», «Она очень красивая», - пишут люди.

Напомним, Маша Ефросинина в новом имидже поделилась с украинцами печальной новостью: "Катастрофа или приключение?".

Как сообщала Politeka, Ефросинина эмоционально высказалась о проблеме многих украинок: «Когда вы последний раз…».

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина после "Лиги смеха" выдала свои планы на "побег" из Украины: "В Мексику?".