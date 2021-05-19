Шанувальники Алли Пугачової бурхливо відреагували на відредаговане фото кумира

Незважаючи на те, що останнім часом 72-річна російська співачка вже не виступає з концертами, шанувальники досі люблять її творчість і регулярно діляться фотографіями Примадонни у фан-групах. Як повідомляє Politeka.net, на одній з таких сторінок в Instagram з'явилося архівне фото зірки.

Так, на знімку Пугачова позує, сидячи на сходинках. Співачка одягнена в джинси і чорну кофту з відкритими плечима. Її волосся виглядає пишним і сяючим. При цьому помітно, що фото сильно відредаговано. Крім того, зовнішність співачки сильно змінює рясний макіяж.

Втім, багато шанувальників прийшли в захват від цього знімка.

"Хороша!!!! Давно... Вчора... Сьогодні... Завжди!", "Пластика творить чудеса", "Дай Бог щастя тій жінці яка співає", "Ліза схожа на маму", "Тут схожа на Лізу", "в паричці красивіше звичайно!", - пишуть люди під цим постом.

Відзначимо, що буквально напередодні чоловік Примадонни Максим Галкін показав, як зараз виглядає співачка без макіяжу. Він поділився її новим фото в Instagram.

На ньому співачка показала свою справжню зовнішність, постав без перуки і практично без косметики, а також здивувала кокетством, продемонструвавши ні чим не прикриту шию, лінію плечей і частково декольте.

Нагадаємо, Пугачова приспустила наряд, позуючи Галкіну без макіяжу, перуки і фільтрів: "Це вже перебір".

Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився, хто у них з Пугачовою господарює, рідкісні кадри: молода, красива, з України.

Також Politeka писала, що схудлий Галкін показав розкішний замок Пугачової з незвичайного ракурсу: "Весь світ на долоні".