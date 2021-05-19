Шанувальники Алли Пугачової бурхливо відреагували на відредаговане фото кумира
Незважаючи на те, що останнім часом 72-річна російська співачка вже не виступає з концертами, шанувальники досі люблять її творчість і регулярно діляться фотографіями Примадонни у фан-групах. Як повідомляє Politeka.net, на одній з таких сторінок в Instagram з'явилося архівне фото зірки.
Так, на знімку Пугачова позує, сидячи на сходинках. Співачка одягнена в джинси і чорну кофту з відкритими плечима. Її волосся виглядає пишним і сяючим. При цьому помітно, що фото сильно відредаговано. Крім того, зовнішність співачки сильно змінює рясний макіяж.
Втім, багато шанувальників прийшли в захват від цього знімка.
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"Хороша!!!! Давно... Вчора... Сьогодні... Завжди!", "Пластика творить чудеса", "Дай Бог щастя тій жінці яка співає", "Ліза схожа на маму", "Тут схожа на Лізу", "в паричці красивіше звичайно!", - пишуть люди під цим постом.
Відзначимо, що буквально напередодні чоловік Примадонни Максим Галкін показав, як зараз виглядає співачка без макіяжу. Він поділився її новим фото в Instagram.
На ньому співачка показала свою справжню зовнішність, постав без перуки і практично без косметики, а також здивувала кокетством, продемонструвавши ні чим не прикриту шию, лінію плечей і частково декольте.
Нагадаємо, Пугачова приспустила наряд, позуючи Галкіну без макіяжу, перуки і фільтрів: "Це вже перебір".
Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився, хто у них з Пугачовою господарює, рідкісні кадри: молода, красива, з України.
Також Politeka писала, що схудлий Галкін показав розкішний замок Пугачової з незвичайного ракурсу: "Весь світ на долоні".