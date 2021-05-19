Поклонники Аллы Пугачевой бурно отреагировали на отредактированное фото кумира

Несмотря на то, что в последнее время 72-летняя российская певица уже не выступает с концертами, поклонники до сих пор любят ее творчество и регулярно делятся фотографиями Примадонны в фан-группах. Как сообщает Politeka.net, на одной из таких страниц в Инстаграм появилось архивное фото звезды.

Так, на снимке Пугачева позирует, сидя на ступеньках. Певица одета в джинсы и черную кофту с открытыми плечами. Ее волосы выглядят пышными и сияющими. При этом заметно, что фото сильно отредактировано. Кроме того, внешность певицы сильно меняет обильный макияж.

Впрочем, многие поклонники пришли в восторг от этого снимка.

«Хороша!!!! Давно... Вчера... Сегодня... Всегда!», «Пластика творит чудеса», «Дай Бог счастья той женщине которая поет», «Лиза похожа на маму», «Тут похожа на Лизу», «В паричке красивше конечно!», - пишут люди под этим постом.

Отметим, что буквально накануне муж Примадонны Максим Галкин показал, как сейчас выглядит певица без макияжа. Он поделился ее новым фото в Инстаграм.

На нем певица показала свою настоящую внешность, представ без парика и практически без косметики, а также удивила кокетством, продемонстрировав ни чем не прикрытую шею, линию плеч и частично декольте.

Напомним, Пугачева приспустила наряд, позируя Галкину без макияжа, парика и фильтров: "Это уже перебор".

Как сообщала Politeka, Галкин похвастался, кто у них с Пугачевой хозяйничает, редкие кадры: молодая, красивая, из Украины.

Также Politeka писала, что похудевший Галкин показал роскошный замок Пугачевой с необычного ракурса: "Весь мир на ладони".