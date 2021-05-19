Поклонники Аллы Пугачевой бурно отреагировали на отредактированное фото кумира
Несмотря на то, что в последнее время 72-летняя российская певица уже не выступает с концертами, поклонники до сих пор любят ее творчество и регулярно делятся фотографиями Примадонны в фан-группах. Как сообщает Politeka.net, на одной из таких страниц в Инстаграм появилось архивное фото звезды.
Так, на снимке Пугачева позирует, сидя на ступеньках. Певица одета в джинсы и черную кофту с открытыми плечами. Ее волосы выглядят пышными и сияющими. При этом заметно, что фото сильно отредактировано. Кроме того, внешность певицы сильно меняет обильный макияж.
Впрочем, многие поклонники пришли в восторг от этого снимка.
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«Хороша!!!! Давно... Вчера... Сегодня... Всегда!», «Пластика творит чудеса», «Дай Бог счастья той женщине которая поет», «Лиза похожа на маму», «Тут похожа на Лизу», «В паричке красивше конечно!», - пишут люди под этим постом.
Отметим, что буквально накануне муж Примадонны Максим Галкин показал, как сейчас выглядит певица без макияжа. Он поделился ее новым фото в Инстаграм.
На нем певица показала свою настоящую внешность, представ без парика и практически без косметики, а также удивила кокетством, продемонстрировав ни чем не прикрытую шею, линию плеч и частично декольте.
Напомним, Пугачева приспустила наряд, позируя Галкину без макияжа, парика и фильтров: "Это уже перебор".
Как сообщала Politeka, Галкин похвастался, кто у них с Пугачевой хозяйничает, редкие кадры: молодая, красивая, из Украины.
Также Politeka писала, что похудевший Галкин показал роскошный замок Пугачевой с необычного ракурса: "Весь мир на ладони".