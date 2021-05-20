Нова " Холостячка" Злата Огневич поділилася спогадами про токсичні стосунки з хлопцем

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно стала новою головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка" розповіла в інтерв'ю "Зірковий шлях" як били з хлопцем посуд і як отримала вперше по обличчю і чим це все закінчилося.

Злата згадує перші стосунки з хлопцем ще в студентські роки. З сумом виконавиця каже, що були у її життя і відносини з фізичним насильством.

Злата Огневич

"У нас була така Італійська сімейка і дуже гарячі стосунки. Ми били посуд у кухні, кричали один на одного. Це виглядає сексуально в якомусь кіно, але в житті ніякого задоволення не доставляло. Дійшло до того, що він мене вдарив по обличчю і пішов у спальню охолонути", - згадала Злата.

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Після цього Огневич сказала хлопцеві, що це кінець відносин, вона просто почала його боятися.

"Були сльози, він на колінах просив вибачення. Але я сказала:" Я тебе просто тепер боюся", - розповіла Огневич про хлопця, який не міг тримати себе в руках.

огневич

Огневич пішла з цих відносин самостійно, але в наступних не обійшлося від сторонньої допомоги. За словами Огневич, у неї були такі відносини, після яких вона ходила до психотерапевта і деякий час сиділа на антидепресантах.

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