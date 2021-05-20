Популярна співачка Оля Полякова похвалилася розкішним виглядом поруч з доньками

Як передає Politeka.net, артистка показала фото на своїй сторінці в Instagram.

"З днем вишиванки, рідні", - написала співачка.

На фото Полякова позувала в малиновому сарафані з чорними елементами. Її старша дочка Маша вбралася в сукню з відкритими плечима, на якій вишита бавовна. А молодша-Аліса позувала в салатовій сукні з великими яскравими квітами.

Фотографії викликали справжній фурор. Полякову і її дочок щедро засипали компліментами.

"Які красуні!! Всі такі різні «але такі яскраві і красиві", "такі яскраві вбрання, супер! Люблю ваш позитив", "які лялечки", "красуні", "молодша дочка схожа на Орнелу Муті в молодості", "молодша, звичайно, красуня", "Ух ти, які ви красуні", "дуже красиві сукні", "Ох і очі у молодшенької Класні. Буде зводити хлопців з розуму", - пишуть в коментарях.

Не зміг пройти повз навіть співак Дзідзьо. "Красуні", - написав він.

Нещодавно Полякова з доньками і мамою відпочивала в Туреччині.

"Наша банда! Я ніколи не відпочивала в дівочій компанії, ні з подругами, ні навіть з друзями, тільки з сім'єю...Цей відпочинок теж з сім'єю, але замість чоловіка мама, яку я не бачила майже рік через локдауну»,-розповідала співачка.

Нагадаємо, Полякова після застіль і Туреччини опинилася в клініці разом з мамою: "Злючая була, як собака...".

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