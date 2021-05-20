Відома українська співачка Камалія, дружина пакистанського мільярдера, показала себе і сім'ю в святковому одязі

Як пише Politeka.net, Камалію прозвали найбагатшою співачкою України, так як красуня вийшла заміж за за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Пара виховує двох дітей, але красуня не забуває і про кар'єру артистки, а також активно веде в соціальних мережах особистий блог.

На новому фото, яке співачка опублікувала в Instagram, позувало все сімейство. Мохаммад був у піджаку і з вишиванкою, Камалія в сукні з поясом, а дочки в спідницях і вишитих блузах. Всі позували біля квітучих дерев і посміхалися.

"З Днем Вишиванки. Нехай життя буде вишите тільки красивими квітами", - написала Камалія.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуні і красень, супер", " зі святом! Яка ви справжня, проста і приємна!", "Які красиві", "клас, красива сім'я", "щастя вашій родині", "дуже красива сім'я, щастя, любові, здоров'я всім близьким", " дуже красива інтернаціональна сім'я. Як в українській вишиванці, так і в пакистанському одязі дуже красиво", "милуємося вами. Дуже красиві", "дуже взаємно вітаю".

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